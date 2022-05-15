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Соединенные Штаты подключили все возможные ресурсы для давления на Россию и ее принуждения к переговорам с Киевом. Причем охамевшие американские политики требуют от РФ заключения мира на условиях Вашингтона. То есть, капитуляции, рассказал в эфире программы «Соловьев Live» посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он назвал среди выдвигаемых Соединенными Штатами условий покаяние за начало специальной военной операции и отвод войск на линию 24 февраля текущего года. Разумеется, ни одно из этих требований Россия выполнять не собирается, как и капитулировать, заявил посол.

Антонов подчеркнул, что российские ВС завершат спецоперацию только тогда, когда все поставленные Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным цели будут достигнуты в полном объеме. Поэтому ни о каких компромиссах с Западом не может быть и речи.

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