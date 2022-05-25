Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что Германия намеренно замедляет процесс отправки вооружения Киеву.

Мельник отметил, что первая обещанная поставки будет отправлена не раньше конца июля, а следующую Киев сможет ожидать только в конце августа. А для Украины важен каждый день.

Мельник убежден, что “светофорная коалиция Германии” затягивает тактику намеренно. Он обратился к властям ФРГ с призывом: «Мы снова призываем канцлера дать, наконец, зеленый свет на осуществление этих жизненно важных поставок».

Это уже не первое обвинение после Украины в адрес германских политиков. Ранее он заявил, что Олаф Шольц ведет себя нерешительно в вопросах поставки Киеву тяжелого вооружения.

12 мая стало известно, что ФРГ приостановила отправку Киеву самоходных установок Gepard. Позже стало известно, что власти Германии заблокировали поставки 100 боевых машин пехоты Marder.