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Канцлер ФРГ Олаф Шольц разыгрывает из себя «обиженную ливерную колбасу», заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник. При этом он отметил, что президент Владимир Зеленский не настолько обидчивый и по-прежнему готов принять немецкого лидера в Киеве.

Хамское высказывание Мельника связано с отказом Шольца ехать в Киев после того, как Зеленский отказался принимать президента Германии. Посол заявил, что для Украины сейчас важны не символы и «визиты вежливости», а поставки вооружений для армии и националистических батальонов, поэтому она все же примет немецкого канцлера, если тот передумает.

Ранее Мельник неоднократно делал сомнительные и даже оскорбительные заявления в адрес властей ФРГ. Так, в одной из своих речей он заявил, что помощь Украине в «возвращении Крыма» – это «долг Германии за нацистскую тиранию».

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