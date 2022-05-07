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Польша надеется «окончательно свести счеты с Россией», воспользовавшись украинским кризисом, однако это только иллюзия, уверен посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

Он пояснил, что затянувшаяся спецоперация ВС РФ на Украине, курс Запада на изоляцию России с использованием бесконечно вводимых санкций и политических решений, сплоченность ЕС и НАТО вызывают в Польше эйфорию. Ее политические элиты ожидают, что им вот-вот выпадет реальный шанс «разделаться» с РФ раз и навсегда. Однако этого не произойдет.

Глава дипмиссии заявил, что Польша будет сильно разочарована, когда иллюзия «окончательной победы над Россией» рассеется. Он также высказал надежду, что в стране есть люди, которые способны не поддаваться эйфории и прекрасно понимают, что стремления политических кругов останутся лишь мечтами.

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