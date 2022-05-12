читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Посол РФ в Вашингтоне подтвердил недавно озвученную министерством обороны России информацию о готовящихся ВСУ провокациях с применением биологического и химического оружия. Он отметил, что неонацисты намерены использовать «сирийский сценарий».

По словам Антонова, киевские власти отправили ряд запросов на поставку СИЗ, защищающий органы дыхания и кожу от воздействия различных биологических агентов и агрессивной химии. Это является косвенным подтверждением готовящейся провокации с применением оружия массового поражения.

Предполагается, что Киев после проведения операции обвинит Россию в использовании химического и биологического оружия, как это было в истории с «Белыми касками» в Сирии. Тогда РФ успешно доказала свою непричастность к атаке.

Вам может понравиться

Словацкий депутат Фицо обвинил Зеленского во лжи и назвал его речи “карнавалом”

Президент Украины Зеленский беспрерывно врет, причем его каждодневная ложь является угрозой для национальной безопасности Словакии. Такое заявление сделал руководитель словацкой партии «Направление — социальная демократия» Роберт Фицо. Оппозиционер высказал недовольство

РВ: Авианаводчики и штурмовики Су-25 ВС РФ выбивают украинских военных с позиций на Донбассе

Российские штурмовики Су-25 существенно повысили активность неподалеку от Краматорска. Они наносят удар за ударом по позициям украинских войск и изгоняют из укрепрайонов, которые ВСУ понастроили за 8 лет. На земле

Военкор Котенок рассказал о приказе пропустить на Украину польские и литовские войска 22 мая

22 мая на территорию Украины может войти «миротворческий контингент», составленный из польских и литовских военнослужащих. Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в Сети соответствующий документ, направленный украинским Минобороны государственной пограничной службе.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 мая – переменная облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 12 мая – пасмурно, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 мая – небольшой дождь, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 18 °C | Подольск: погода, 12 мая – небольшой дождь, до 18 °C | Армавир: погода, 12 мая – небольшая облачность, до 16 °C |