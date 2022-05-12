Посол РФ в Вашингтоне подтвердил недавно озвученную министерством обороны России информацию о готовящихся ВСУ провокациях с применением биологического и химического оружия. Он отметил, что неонацисты намерены использовать «сирийский сценарий».

По словам Антонова, киевские власти отправили ряд запросов на поставку СИЗ, защищающий органы дыхания и кожу от воздействия различных биологических агентов и агрессивной химии. Это является косвенным подтверждением готовящейся провокации с применением оружия массового поражения.

Предполагается, что Киев после проведения операции обвинит Россию в использовании химического и биологического оружия, как это было в истории с «Белыми касками» в Сирии. Тогда РФ успешно доказала свою непричастность к атаке.