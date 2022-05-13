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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий «красочно» высказался о желании «искоренить русский мир», заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Он также отметил, что польские политики ежедневно транслируют антироссийские призывы.

«Это его заявление достаточно красочное, подобных инициатив со стороны польских руководителей было много», – цитирует Андреева РИА Новости.

По его словам, выдумывание все новых способов «разделаться с Россией» постепенно становится основной специализацией главы польского правительства. Посол отметил гордость Моравецкого за то, что Варшава «режиссирует» санкционную политику Запада против РФ, а также заходит в своих русофобских настроениях намного дальше, чем другие европейские государства.

Премьер буквально каждый день призывает ослаблять позиции России, но большинство его призывов все равно падают в пустоту.

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