Посольство России в Румынии все больше ощущает финансовое давление, которое оказывается на него европейскими структурами. Так, голландский банк, в отделении которого открыты счета дипмиссии РФ в Бухаресте, не позволяет ей иметь на депозите более ста тысяч евро, рассказал посол Валерий Кузьмин.

Он отметил, что введенные против России западные рестрикции не подразумевают подобных ограничений. Однако банк трактует санкции на свое усмотрение и оказывает недопустимое давление на дипломатическую миссию, передает РИА Новости.

Кузьмин также заявил, что посольство пытается разрешить эту проблему. Оно потребовало соответствующих разъяснений от внешнеполитического ведомства Румынии, но за два месяца так и не получило ответ.