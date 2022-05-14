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Заявление Киева об увеличении численности Вооруженных сил – это часть сделки между Украиной и Соединенными Штатами, разъяснил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По его словам, Соединенные Штаты и их союзники первыми сделали ход – они пообещали Киеву очередную военную помощь в размере 40 миллиардов долларов от Вашингтона и еще 30 млрд – от Европы. Киев в ответ на это делает вклад «живым товаром», отправляя больше военных на фронт.

Мирошник отметил, что при этом никого абсолютно не волнуют последствия данной сделки, одним из которых станет полностью разрушенная Украина. Жить на этих территориях ни одна из сторон все равно не собирается, поэтому разрушения и жертвы спишут на сопутствующие потери.

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