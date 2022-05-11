Для достижения устойчивого мира с Украиной необходимо полностью ликвидировать токсичный киевский режим, уверен посол ДНР в России Родион Мирошник. Он пояснил, что в противном случае ждать какой-либо стабильности не стоит, передает РИА Новости.

Сейчас Украина является всего лишь игрушкой в руках Североатлантического альянса, который и управляет боевыми действиями. Чтобы заключить мирное соглашение и получить уверенность, что все его пункты будут в точности выполнены, необходимо ликвидировать преступный киевский режим. Это позволит вернуть Украину в «состояние адекватного государства.

Мирошник также отметил, что сейчас сохраняется вероятность ударов не только по ЛНР и ДНР, но и по России, так как запад дергает Украину за ниточки. Народ страны не имеет никакой свободы выбора, поэтому необходимо срочно исправлять такую ситуацию.