Приграничные города России окажутся под угрозой обстрела со стороны ВСУ, если Соединенные Штаты передадут Киеву свои реактивные системы залпового огня. Такая ситуация неприемлема для РФ, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он также отметил, что если подобное все же произойдет, то Вооруженные силы России предпримут все необходимые меры, чтобы обнулить военные возможности Украины.

Напомним, что решение о передаче Киеву MLRS (Multiple Launch Rocket System) уже принято администрацией президента США Джо Байдена. Данные комплексы способны поражать цели с расстояния от 70 до 500 километров. Точная дальность напрямую зависит от боезарядов, которые применяются для обстрелов.

Кроме того, существует вероятность предоставления Киеву РСЗО HIMARS в одном из следующих пакетов военной помощи.