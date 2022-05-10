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Бойцы Народной милиции ДНР обнаружили штаб артиллерийской бригады, но не стали сразу его атаковать. Они выждали, пока командование подразделения соберется в полном составе и только после этого ударили по штабу противотанковой управляемой ракетой.

Военнослужащих ДНР ждал хоть и неприятный, но сюрприз. Из штаба моментально выбежали голые командиры артподразделения, которые оказались мужеложцами.

Об этом эпизоде рассказал телеграм-канал «Работайте братья!». Авторы резонно предположили, что удар по украинским офицерам-гомосексуалистам может возбудить европейскую общественность, поэтому на всякий случай уточнили – ополчение ДНР атаковало артиллерийскую бригаду ВСУ совсем не из-за сексуальной ориентации ее командования.

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