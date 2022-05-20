Многочисленные бытовые проблемы все чаще становятся причиной выселения украинских беженцев из домов жителей Великобритании, пишет издание Daily Mail. При этом жители Украины фактически остаются на улице.

Британцы принимали беженцев в рамках программы Homes for Ukraine. Однако сейчас они массово отказываются жить с такими соседями. В случае скандалов они просто предупреждают украинцев за день до выселения и тем приходится покидать дома местных жителей.

Одна из украинок рассказала, что ее трехлетний ребенок напугал сына хозяев во время детской игры, после чего тот не выпускал его из комнаты. Поэтому семье пришлось быстро заняться поиском другого жилья.

Еще одной беженке пришлось выселиться, так как хозяйка дома была вегетарианкой и не хотела видеть у себя дома мясо.