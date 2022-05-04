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Территории Донбасса, которые уже освобождены от националистических сил Украины, подключаются к российскому ТВ. Портал «Русская весна» сообщает, что делается это с целью полностью заблокировать пропаганду Киева.

По словам авторов публикации, украинские и западные телеканалы блокируются с применением специального телерадиовещательного комплекса. Его экипаж пояснил, что Киев и Запад делают все возможное, чтобы очернить российскую армию и ее действия на территории Украины. Именно поэтому их контент заменяется российскими телеканалами.

Внедрение телеканалов РФ на территории освобожденных районов Донбасса – это лишь один из многочисленных шагов, направленных на возвращение региона к спокойной и мирной жизни, а также на обеспечение безопасности гражданского населения.

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