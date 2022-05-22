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ВСУ попытались отбить населенный пункт Новоселовска Вторая на Донбассе, над которым уже установили контроль штурмовой батальон «Сомали» и 101-я бригада Народной милиции республики. Для этой цели националисты отправили два танка с пехотными подразделениями.

Издание «Известия» рассказало, что бой был коротким. Народная милиция задействовала противотанковую пушку «Рапира», что привело к уничтожению одной из боевых машин. Экипаж второго танка предпочел развернуться и уйти на исходные позиции. Пехота также начала отступление, а затем к ней присоединились и боевики из подбитого танка.

В результате ВСУ не удалось восстановить контроль над населенным пунктом и сейчас они зализывают раны в каком-то укромном уголке.

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