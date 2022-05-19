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В рамках испытаний новейшего лазерного оружия на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико американским военным удалось сбить несколько артиллерийских мин на лету. Такую информацию обнародовал журнал Popular Mechanics со ссылкой на пресс-службу компании разработчика лазерных установок Raytheon.

Авторы публикации рассказали, что разработка вооружения направленной энергии ведется в рамках программы DE M-SHORAD. Оно предназначено для новейших систем ПВО ближнего действия, которые будут обходиться без ракет.

50-киловаттными лазерными модулями комплектуются бронетранспортеры Stryker, которые специально адаптированы под такое вооружение. На протяжении текущего года планируется поставить армии США 4 таких модуля, которые способны обнаруживать, брать на сопровождение и уничтожать артиллерийские мины. В пресс-релизе Raytheon говорится, что с лазерным оружием американская армия получит совершенно новые возможности для ведения боевых действий.

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