В рамках испытаний новейшего лазерного оружия на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико американским военным удалось сбить несколько артиллерийских мин на лету. Такую информацию обнародовал журнал Popular Mechanics со ссылкой на пресс-службу компании разработчика лазерных установок Raytheon.

Авторы публикации рассказали, что разработка вооружения направленной энергии ведется в рамках программы DE M-SHORAD. Оно предназначено для новейших систем ПВО ближнего действия, которые будут обходиться без ракет.

50-киловаттными лазерными модулями комплектуются бронетранспортеры Stryker, которые специально адаптированы под такое вооружение. На протяжении текущего года планируется поставить армии США 4 таких модуля, которые способны обнаруживать, брать на сопровождение и уничтожать артиллерийские мины. В пресс-релизе Raytheon говорится, что с лазерным оружием американская армия получит совершенно новые возможности для ведения боевых действий.