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Украинский военный, попавший в плен, рассказал подробности ведения боевых действий армией Украины. Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором солдат раскрывает непонятную стратегию ВСУ. Подробности передает издание RT.

Сам военнопленный отметил, что он очень удивлен, как к нему относятся российские военные. При этом он заявил, что в Министерстве обороны Украины совсем не ценят и не дорожат своими военными.

Украинец рассказал: «Нас привезли, кинули в окопы — ну как пушечное мясо. Я очень недоволен нашими военными, стратегиями непонятными. И все ребята недовольные».

Кроме того, он отметил, что по телевизору рассказывают о больших зарплатах военнослужащих. Им обещают выплату по 100 000 гривен, но по факту за все время службы он таких денег не получал.

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