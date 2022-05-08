Сложивший оружие наемник из Хорватии заявил, что между украинской армией и националистическим полком «Азов» (запрещен в России) есть большая разница. Несмотря на то, что президент Украины Зеленский называет нацбаты частью ВСУ, они все же выполняют другие приказы, приводит слова боевика РИА Новости.

Хорват отметил, что ему ни разу не пришлось стать свидетелем зверств, совершаемых «азовцами». Однако он много слышал об издевательствах над людьми и изощренных пытках, применяемых неонацистами.

«Я слышал об их нацисткой идеологии. Я также слышал об ужасных вещах, которые они совершают с жителями. Я сам лично не видел подобных вещей, но мне показывали видео, ужасные вещи, что они делали. Ужасная жестокость», – рассказал наемник.

Напомним, что в настоящий момент «азовцы» продолжают прятаться на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. По мнению военного эксперта Константина Сивкова, их судьбу будут решать представители Народной милиции ДНР.