Издание «Московский комсомолец» возвестило возвращение «эпохи челноков». Журналисты рассказали о торговом районе Лалели в Стамбуле, который в 90-х годах прошлого столетия называли «русским базаром».

Сейчас здесь снова огромное множество челноков, причем с баулами сюда едут не только россияне, но и украинцы, болгары, венгры и поляки. Впрочем, цель граждан РФ гораздо более понятна – закупиться товарами, которые попали под западные санкции.

Жительница Москвы Светлана рассказала, что «челночным бизнесом» занималась еще в 90-х. Сейчас приехала в Стамбул одной из первых, так как пока рейсы в Турцию летают только из четырех российских городов. Когда их станет значительно больше, число желающих посетить «русский базар» существенно увеличиться.

Москвичка сообщила, что везет домой детские товары, лекарства и корма для животных, гигиенические принадлежности и парфюмерию. Она также отметила, что пока нет сильного потока «челноков», таможня «дремлет» и не облагает товары баснословными пошлинами, как это было в прошлом столетии.