Жителей Болгарии возмутила скульптура «Крик украинской матери», которую установили прямо напротив памятника Советской армии в Софии. Они ничего не имеют против идеи, но реализация многих ввергла в настоящий шок.

Пользователи социальной сети «Твиттер» написали, что у них творение неизвестного скульптора не вызывает ничего, кроме страха и недоумения.

«Детей заиками делать самое то», – оценил скульптуру один из пользователей.

Другой поинтересовался, неужели автор видит женщин Украины именно так, как изобразил.

Кроме того, в постах многих пользователей не обошлось и без политического подтекста.

«Мать солдат Украины с болью кричит Зеленскому: „Прекрати!“», – написал комментатор.

Еще один пользователь порекомендовал установить скульптуру у замка Дракулы в Румынии, где она будет на своем месте.