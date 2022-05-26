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Германия не предпринимает шагов для серьезной помощи Украине, так как для нее “победа” Киева совершенно не выгодна. Такое заявление сделал польский профессор Павел Сорока, представляющий Университет Яна Кохановского.

По словам эксперта, Германия вместе с СССР еще в 70-х годах прошлого столетия планировала «править Европой». Сейчас практически ничего не изменилось. Несмотря на показную поддержку позиции НАТО, ФРГ все еще надеются разделить европейский континент с Россией, приводит слова польского профессора РИА Новости.

Сорока отметил также, что Берлин заботиться о собственных экономических интересах. Причем его позиция в конечном итоге может привести к разобщенности Североатлантического альянса и его ослаблению.

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