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Вступление в Североатлантический альянс сделает Финляндию и Швецию приоритетной целью для российских баллистических ракет. Особенно в том случае, если они, согласно заявлению Ромуальда Шереметева, представляющего Минобороны Польши, рискнут задуматься о «демилитаризации Калининградской области», пишет издание «Свободная пресса».

Авторы отмечают, что Соединенные Штаты, которые и затянули Стокгольм с Хельсинки в НАТО, обязательно поможет им превратиться в мишень для баллистических ракет ВС РФ. Вашингтон изначально пытался втянуть в конфликт на Украине Словакию, Румынию и Венгрию, но когда этот план провалился, нашел альтернативу в виде Швеции с Финляндией.

Проблема в том, что «милитаризация Калининграда» может быть проведена исключительно в мечтах натовских чиновников. Ракеты комплекса «Искандер» в случае подобных попыток всего за несколько минут нанесут удары по Скандинавским странам. Оснащенные ядерными боеголовками, они уничтожат Стокгольм и Хельсинки в ответ на любые агрессивные действия в отношении Калининградской области.

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