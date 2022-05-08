Киеву придется идти на уступки, чтобы прекратить спецоперацию ВС РФ на Украине, заявил начальник штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков, оказавшийся в плену. Он также отметил, что выступает за мир и не хочет больше воевать.

По словам офицера, Украине не под силу урегулировать конфликт военным путем. Поэтому ей необходимо переходить к дипломатическим методам и идти на уступки, когда это потребуется.

Кормянков также заявил, что никогда не интересовался темой нацизма и не поддерживает его. Среди основных уступок, на которые должен согласиться Киев – объявление нейтралитета и внеблокового статуса, подразумевающего отказ от НАТО, а также предоставление гарантий ненападения.