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Киев регулярно рапортует перед Западом и собственными гражданами о «прорывах» в Харьковской области. Однако на деле в регионе и близко не наблюдается контрнаступления ВСУ, рассказал военный эксперт Геннадий Алехин порталу “Украина.ру”.

Он пояснил, каким образом в телеграм-каналах появляются фото и видео украинских «прорывов». Диверсионно-разведывательные группы ВСУ входят в какие-то приграничные населенные пункты, которые и так находятся под контролем Киева. За ними следуют националистические батальоны, которые делают фото у пограничного столба и выбрасывают его в Сеть. Сопровождая комментарием о выходе к границе России.

На деле же нацбаты делают все возможное, чтобы не вступать в боевые действия. Вместо них воюют западные наемники, которые занимают должности гранатометчиков и снайперов, а также контрактники ВСУ, которых долго натаскивали иностранные инструкторы.

Алехин отметил, что все это происходит вблизи границы РФ, поэтому расслабляться все же нежелательно. Между Сумами и Курском, а также между Харьковом и Белгородом ситуация пока остается довольно напряженной.

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