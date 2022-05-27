Военный обозреватель и полковник запаса Геннадий Алехин заявил о том, что никакого контрнаступления украинских боевиков на позиции российской армии под Харьковом нет. Подробности передает издание “Украина.ру“.

Но при этом Алехин подчеркнул, что нельзя недооценивать украинскую армию. Линия фронта проходит всего в 30 километрах от российской границы. Обозреватель отметил, что в Харьковской области противник пополнял свои резервы. Боевики были привлечены на линию соприкосновения из западной части Украины.

Геннадий Алехин рассказал: «В Харькове людей буквально отлавливали в торговых центрах и на базарах, вручали повестку и ставили строй. Хотя в рядах диверсионных групп хватает проверенных и опытных контрактников и офицеров ВСУ. Кроме того, ключевые должности в ДРГ и мобильно-тактических отрядах занимают наемники из западных стран».

По мнению эксперта, сейчас главная задача украинских военных заключается в отвлечении внимания российских военных от Изюма. Именно в этом направлении у союзных войск предусмотрена хорошо подготовленная оборона.