Действия США показывают, что их главная цель – превращение России в газово-нефтяную колонию, считает политолог Андрей Суздальцев.

В интервью изданию «Украина.ру» эксперт пояснил, что США намереваются ввести нефтяное эмбарго на срок до 9 месяцев и заставляют Европу поддержать такое решение. При этом Вашингтон рассчитывает, что за это время Россия проиграет противостояние с Украиной и будет вытеснена на северо-восточные территории Евразии.

Суздальцев также заявил, что суть нефтяного эмбарго, как и остальных санкций ЕС, заключается в попытке затормозить развитие отдельных отраслей промышленности РФ путем блокирования инвестиций. Однако несмотря на ряд проблем, которые ожидают страну, она все же сумеет преодолеть западные санкционные ограничения.