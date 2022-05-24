От Турции России не нужно ожидать каких-либо дружественных поступков. Она всегда действует в собственных интересах, стремясь усидеть «сразу на двух стульях» и как можно больше заработать, уверен публицист Николай Стариков.

Он дал интервью порталу «Украина.ру», в котором напомнил, что Турция продолжает продавать Украине беспилотные аппараты Bayraktar TB2, а также реализовать вместе с ней другие военные проекты. Хотя отлично понимает, что действует в ущерб интересам России. Анкаре сейчас выгодно ослабление РФ, и она выжимает все возможное из сложившейся ситуации.

Во-первых, ослабление России поможет Турции усилить свое влияние на Ближнем Востоке. Во-вторых, Анкара мечтает прибрать к рукам Крым и не оставляет надежд сделать это, помогая Киеву и Западу.

При этом России нужна Турция, так как если отношения с ней разладятся окончательно, то полеты в ту же Сирию придется осуществлять через воздушное пространство Китая.