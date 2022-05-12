Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия не оставит безнаказанной атаку ВСУ на приграничные районы Белгородской области, уверен политолог из Белоруссии Сергей Смирнов. Он считает, что РФ в ответ нанесет ракетный удар по Киеву.

По словам Смирнова, действия ВСУ вынуждают Россию атаковать столицу Украины, откуда поступают приказы о нанесении ударов по приграничным населенным пунктам. Кроме того, имеет смысл ударить по городам страны, находящимся в тылу, так как их жители слишком уж расслабились, почувствовав себя в безопасности.

В интервью изданию «Украина.ру» политолог также отметил, что Беларусь стянула к границам Украины свои войска для демонстрации силы, однако боевые действия она будет вести только на собственной территории в случае агрессии со стороны соседнего государства.

Вам может понравиться

Граждане Финляндии запасаются наличными, боясь нестабильности в мире

Нестабильная обстановка в мире очень беспокоит жителей Финляндии, которые начали активно снимать наличные в банкоматах. Объем снимаемых наличных средств в стране, в сравнении с последним кварталом, вырос более чем на

Вице-премьер Борисов: Высокоточных ракет и боеприпасов хватит для решения всех задач ВС РФ на Украине

Вопреки заявлениям Киева, в распоряжении ВС РФ остается еще достаточное количество высокоточных ракет, а военно-промышленный комплекс отлично справляется с производством новых боезарядов, покрывая все потребности армии, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Daily Mail: миллионы британцев не смогут отопить зимой свои дома

Будущие осень и зима могут оказаться для жителей Великобритании серьёзным испытанием. Миллионы людей не смогут заплатить за отопление своего жилья. Такое развитие событий прогнозирует Daily Mail, ссылаясь на исполнительного директора
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 мая – переменная облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 12 мая – пасмурно, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 мая – небольшой дождь, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 18 °C | Подольск: погода, 12 мая – небольшой дождь, до 18 °C | Армавир: погода, 12 мая – небольшая облачность, до 16 °C |