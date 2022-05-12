Россия не оставит безнаказанной атаку ВСУ на приграничные районы Белгородской области, уверен политолог из Белоруссии Сергей Смирнов. Он считает, что РФ в ответ нанесет ракетный удар по Киеву.

По словам Смирнова, действия ВСУ вынуждают Россию атаковать столицу Украины, откуда поступают приказы о нанесении ударов по приграничным населенным пунктам. Кроме того, имеет смысл ударить по городам страны, находящимся в тылу, так как их жители слишком уж расслабились, почувствовав себя в безопасности.

В интервью изданию «Украина.ру» политолог также отметил, что Беларусь стянула к границам Украины свои войска для демонстрации силы, однако боевые действия она будет вести только на собственной территории в случае агрессии со стороны соседнего государства.