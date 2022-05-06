Польша на словах готова передать Украине собственные истребители МиГ-29, однако она максимально затянет этот процесс. Все потому, что Варшаве совсем не хочется вступать в прямое противостояние с Россией, уверен политолог Конрад Ренкас.

Польский эксперт пояснил, что если Варшава начнет передачу самолетов Киеву прямо сейчас, РФ решит, что она включается в конфликт на Украине. Это приведет к серьезным военно-политическим последствиям для стране.

Кроме того, отдавать истребители сейчас преждевременно, заявил политолог. Не исключено, что они пригодятся самой Варшаве для прикрытия операций ВС Польши, планируемых на Волыни и в других регионах Западной Украины, называемых Восточной Малопольшей.

Напомним, что многие эксперты предполагают стремление Варшавы воспользоваться спецоперацией ВС РФ, чтобы установить контроль над западными регионами Украины.