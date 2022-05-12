Команда Бориса Джонсона потерпела катастрофическую неудачу на муниципальных выборах в Великобритании. Причиной этому стали многочисленные скандалы, которые крутятся в последнее время вокруг премьера. Политолог-британовед Олег Охошин уверен, что это начало краха карьеры политика.

Ситуация усугубляется антироссийскими санкциями, поддержкой Киева. Все это привело к тому, что партия премьера потеряла более 500 мандатов. Результатом стала потеря контроля над 11 муниципалитетами.

С Северной Ирландии победу одержала партия националистов “Шинн Фейн”. Вперед вырвались националисты и в Шотландии. По словам политолога, все это очень негативно отразится на карьере Джонсона. Его популярность среди избирателей стремительно снижается. Его образ скандального бунтаря теперь обернулся против него самого. По мнению Охошина, консерваторы теперь хотят видеть у власти более прагматичного лидера.