Америки бы уже давно не было бы, если бы ей пришлось перенести такие же испытания, как европейским странам. Такое мнение высказал политолог Сергей Михеев. Подробности передает издание «Украина.ру».

По мнению эксперта, если бы США пришлось бы пережить такие же военные испытания, как Европе, то ее бы уже давно не было.

От глобальной катастрофы, по мнению Михеева, США уберегает только ее географическое положение. Америка не участвовала во всех мировых войнах. Политолог отметил: “Если бы США хоть раз подверглись испытаниям, какие испытал Старый Свет, думаю, страна давно расползлась бы по швам. Люди переоценивают американскую мощь, поэтому многих так удивляют проблемы с молочной смесью и тому подобное”.

Михеев говорит о том, что в США всегда наблюдалось непростое социальное положение и напряженность. На улицах города всегда встречалось большое количество нищих людей, которые существуют исключительно на пособие.