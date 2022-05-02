Политолог Евгений Михайлов прокомментировал сообщение Минобороны о сбитом украинском истребителе Миг-29 неподалеку от Славянска. Он отметил, что техника и авиация у Киева все еще есть, но с каждым днем ее становится все меньше. Кроме того, эксперт поднял тему котлов на Донбассе.

По словам Михайлова, российские войска предпочитают беречь наземные силы и в основном наносят удары с воздуха, используя высокоточные ракеты. Они уничтожают не только авиацию, но и бронетехнику, вооружение, ракетные установки. Большое внимание уделяется именно Донбассу, освобождение которого в данный момент является ключевой целью.

Брифинг Минобороны показывает, что сейчас осуществляется подготовка к закрытию котлов в Авдеевке, Славянске и Краматорске, где дислоцируются крупные силы противника. Их окружение будет означать для Украины окончание боевых действий, так как ей уже нечего противопоставить России.