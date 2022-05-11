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Совсем скоро в спецоперации ВС РФ на Украине наступит переломный момент, который обеспечит российской армии много новых замечательных побед, уверен политический эксперт Евгений Михайлов.

Он напомнил, что на ежедневных брифингах Минобороны РФ отчитывается о большом количестве уничтоженной боевой техники, которая поступает Киеву от западных стран. Также ВСУ несут крупные потери в живой силе. ВС РФ успешно ликвидируют склады с горюче-смазочными материалами, оружием и боеприпасами, сбивают самолеты, вертолеты и беспилотные аппараты, цитирует эксперта по международным конфликтам портал “Свободная пресса”.

Наиболее боеспособные подразделения националистических сил ВСУ продолжают отчаянное сопротивление и сдаются в плен лишь в самых крайних случаях. Однако становится все больше серьезных прорывов их обороны, что в ближайшее время приведет к перелому.

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