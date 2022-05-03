Политолог Евгений Михайлов рассказал телеканалу «360» о достижения российских войск в спецоперации на Украине, а также отметил, что все западные прогнозы об отсутствии у ВС РФ ракет не имеют под собой никаких оснований.

Он также заявил, что западные поставки оружия ничем не помогут Киеву, так как все вооружения натовского образца планомерно уничтожаются высокоточными ракетными ударами. Эксперт привел в пример уничтожение ангаров с «Байрактарами» в Одессе.

Эти беспилотники, «раскрученные» Турцией во время войны в Карабахе, больше не смогут подняться в воздух, сообщил эксперт. Также он добавил, что вместе с БПЛА было уничтожено и другое западное оружие, которое хранилось на территории военного аэродрома в Одессе.

При этом Запад уже и сам начинает понимать, что отправлять на Украину оружие на миллиарды долларов совершенно бессмысленно, так как там оно сразу ликвидируется, не доходя до линии фронта.