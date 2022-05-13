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Киев гордится своей армией. На Украине твердо убеждены, что Вооруженные силы страны являются самыми сильнейшими в мире. И в этом утверждении есть доля правды. Такое мнение высказал генеральный директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков. Подробности передает “Свободная пресса“.

Но сила украинской армии заключается лишь в том, что она находится под полным контролем со стороны Запада. США намеренно создавали эту армию для реализации своих интересов. Все приказы для ВСУ отдаются иностранные генералы. А Америка еще и обеспечивается для них предоставление разведывательных данных.

Эксперт Марков подчеркнул: «Армия Украины одна из суперсовременных в XXI веке. Это прокси-армия США. Она создана американцами и управляется ими. Она воюет в интересах Штатов».

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