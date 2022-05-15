Киев планирует вступить в бой сразу на трех направлениях, уверен российский политолог Сергей Марков. Он отметил, что самое ожесточенное сопротивление ожидается в Николаеве, где ВСУ готовят неожиданный удар по ВС РФ и надеются вытеснить их с правого берега Днепра.

Кроме того, агрессивные действия ВСУ ожидаются в северных районах харьковского региона, где главной целью украинских боевиков будет выход к границе Белгородской области РФ.

Третье направление – это Лисичанск и Северодонецк. Здесь ВСУ планируют уйти в глухую оборону, как в Мариуполе, и отражать атаки превосходящих силы российских войск. По словам политолога, ВС РФ должны быть готовы к повысившейся активности противника, чтобы полностью исключить успешные контратакующие действия.