Восстановление нормального диалога с Западом будет зависеть от того, сумеет ли Россия извлечь пользу из геополитического кризиса на Украине, считает политолог Николай Кузьмин.

В интервью изданию “Украина.ру” он напомнил, что после начала спецоперации ВС РФ на Украине отношения России с Европой и США существенно ухудшились. Однако это ничего не значит, так как РФ является той страной, с которой всегда будут хотеть дружить.

В конкретном случае многое будет зависеть от самой России. Если она сумеет развернуть ситуацию в свою пользу, отношения с Западом восстановятся сами собой. Если же РФ не сможет преодолеть экономические проблемы либо потерпит неудачу в военной сфере, интерес Европы и США к восстановлению диалога с ней существенно снизится.