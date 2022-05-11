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Если Европа выберет национальный путь вместо того, чтобы следовать всем указаниям Соединенных Штатов, то отношения между ней и Россией вполне могул вернуться в нормальное состояние. Такое мнение высказал политолог Николай Кузьмин в интервью порталу «Украина.ру».

Он пояснил, что Соединенные Штаты постоянно манипулируют Европой, что создает серьезные риски для РФ. Ведь любая попытка наладить отношения может привести к очередным провокациям со стороны США.

Политолог заметил, что РФ и ЕС вполне могли бы сотрудничать в сфере решения проблем с продовольствием на планете. Однако как только в это сотрудничество влезут Соединенные Штаты, которые фактически руководят Европой, они станут использовать проблемы с продуктами питания для давления на страны, неспособные закупать продовольствие в необходимых объемах.

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