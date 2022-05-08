США и другие западные страны продолжат поддерживать Украину до тех пор, пока она продолжает идти путем разрушения собственной инфраструктуры и экономики, уверен политолог Николай Кузьмин. Он также отметил, что на деле такая поддержка совершенно ничем Киеву не помогает.

По словам Кузьмина, заключается она в политическом и экономическом давлении на Россию, а также в непрекращающихся поставках оружия. При этом Украине не нужно ни то, ни другое, так как ей от этого лучше точно не становится. Единственная польза от такой «поддержки» — это создание иллюзии, что «Россия вот-вот рухнет», о чем давно и бесплодно мечтают украинские националисты.

Ранее о санкциях против РФ высказался эксперт Брахма Челлани, который отметил, что действия Запада наносят удар и по нему. Ведь из-за конфликта на Украине и многочисленных санкций цены на сырье стремительно растут, а Москва получает существенно увеличенные доходы. Даже при том, что она продает меньше энергоресурсов.