Минск сдержанно ведет себя с Литвой, Украиной и Польшей, не обращая внимания на их провокации и попытки втянуть страну в вооруженное противостояние, сообщил белорусский политолог Андрей Кривошеев.

Он напомнил, что Киев устраивал провокации, запуская по территории Белоруссии оперативно-тактические ракеты «Точка-У». такие имеются и на вооружении ВС РБ, причем они представляют собой достаточно серьезное и опасное оружие. Однако Минск проигнорировал попытку втянуть его в конфликт.

По словам аналитика, старания Украины объясняются просто. Чем больше государств будет воевать на ее территории, тем проще ей станет изображать жертву и выпрашивать помощь у Запада. Но Беларусь идет совсем другим путем, разворачивая на границе средства ПВО, чтобы отражать агрессивные действия Киева.