читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Минск сдержанно ведет себя с Литвой, Украиной и Польшей, не обращая внимания на их провокации и попытки втянуть страну в вооруженное противостояние, сообщил белорусский политолог Андрей Кривошеев.

Он напомнил, что Киев устраивал провокации, запуская по территории Белоруссии оперативно-тактические ракеты «Точка-У». такие имеются и на вооружении ВС РБ, причем они представляют собой достаточно серьезное и опасное оружие. Однако Минск проигнорировал попытку втянуть его в конфликт.

По словам аналитика, старания Украины объясняются просто. Чем больше государств будет воевать на ее территории, тем проще ей станет изображать жертву и выпрашивать помощь у Запада. Но Беларусь идет совсем другим путем, разворачивая на границе средства ПВО, чтобы отражать агрессивные действия Киева.

Вам может понравиться

Откровения западных наемников: Воевать за Украину им не понравилось

На Украину все еще едут западные наемники, но их поток существенно сократился, рассказывают боевики, уже побывавшие в стране. В интервью изданию The Telegraph они заявили, что в украинской армии процветает

Киев направляет дополнительные силы для захвата острова Змеиный

Украина направляет в район Одессы дополнительные силы, которые будут задействованы в районе острова Змеиный. Подробности сообщает издание “Военное обозрение”. Власти Киева продолжают строить планы по захвату острова. Они предпринимают попытки

Эффективность использования украинских ПЗРК против российских ВКС резко упала до 10 процентов

Российские летчики адаптировались к частому использованию украинскими боевиками переносных зенитно-ракетных комплексов благодаря чему эффективность этого оружия упала до 10 процентов. Причем это отлично видят даже солдаты ВСУ, которые снимают неудачные
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 мая – небольшой дождь, до 7 °C | город Мытищи: погода, 16 мая – облачно с прояснениями, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 мая – снег, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 мая – небольшая облачность, до 15 °C | Королев: погода, 16 мая – переменная облачность, до 11 °C | Подольск: погода, 16 мая – переменная облачность, до 7 °C | Армавир: погода, 16 мая – переменная облачность, до 10 °C |