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На территории Украины сейчас идет противостояние России и Соединенных Штатов, причем у этого конфликта имеется два варианта развязки, заявил политолог из Италии Тиберио Грациани.

Первый вариант – это патовая ситуация, в результате которой стороны заключат между собой перемирие. Этот сценарий имеет один серьезный недостаток – через некоторое время боевые действия могут возобновиться опять, приводит слова Грациани издание Ura.Ru.

Второй сценарий предполагает перераспределение территорий и заключение соглашения, направленного на достижение нового баланса сил в регионе. То есть фактически раздел Украины.

Политолог отмечает, что и этот вариант является весьма опасным. Все дело в том, что он предполагает начало войны на всей восточноевропейской территории, что совершенно не устраивает США и НАТО.

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