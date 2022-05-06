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Предсказать реальные сроки завершения спецоперации ВС РФ на Украине не представляется возможным. Зато можно ориентироваться на цели, которые должны быть достигнуты в ходе проведения СВО, заявил политолог Богдан Безпалько в интервью изданию «Украина.ру».

Он пояснил, что главная задача ВС РФ заключается в том, чтобы полностью исключить освоение территории соседнего государства Североатлантическим альянсом. То есть, российским военным необходимо выйти на западные рубежи Украины.

Национальная безопасность России будет в полном объеме обеспечена лишь тогда, когда ВС РФ полностью возьмут под контроль украинскую территорию и навсегда покончат с государственностью соседней страны. В противном случае уже через короткое время ситуация с освоением территорий силами НАТО может повториться снова.

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