20 мая на территорию западных областей Украины войдут польские войска, считает политолог Марат Баширов. Он отметил, что Киев выступает против такой идеи, но спрашивать его уже никто не собирается.

По словам экспертов, Варшава заверяет Киев, что ввод ее войск на Западную Украину станет лишь миротворческой миссией. При этом она надеется спровоцировать РФ и вовлечь в конфликт Североатлантический альянс согласно положению о коллективной обороне.

Сейчас Украину перевели на полное внешнее управление, поэтому президент Владимир Зеленский остается в Киеве лишь для видимости и для выступлений перед парламентами других стран. Реально же всеми действиями руководят Израиль, недавно примкнувший к Киеву, и Великобритания, являющаяся главным куратором страны по указке Соединенных Штатов.