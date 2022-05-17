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Политика канцлера ФРГ Олафа Шольца на Украине привела к тому, что Социал-демократическая партия не смогла выиграть местные выборы в Германии в регионе Северный Рейн – Вестфалия. Об этом написала газета Die Welt.

Партия Шольца получила всего 26,7% голосов, а христианские демократы набрали более 35%. Журналисты отметили, что в основном избиратели ориентируются на направление внутренней политики.

Большую роль в поражении партии сыграл кризис на Украине. Эксперты отмечают, что избиратели в Северном Рейне-Вестфалии слишком критично относятся к вопросам федерального характера.

Олаф Шольц ранее заявил о том, что санкции с России будут сняты в том случае, если будет заключено мирное соглашение Москвы и Киева. 13 мая Шольц провел переговоры с Путиным, в котором призвал прекратить огонь на Украине.

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