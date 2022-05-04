Телеканал «Звезда» показал работу зенитно-ракетного комплекса «Бук-М2» по украинскому истребителю МиГ-29. Уточняется, что эпизод произошел под Изюмом Харьковской области.

В сюжете сообщается, что зенитно-ракетный комплекс, скрытый в лесном массиве, мгновенно обнаруживает и берет на сопровождение воздушные цели, которые появляются в поле его зрения на расстоянии в 100 километров. Именно это произошло с МиГ-29 украинских ВВС. Он попал на прицел ЗРК, который произвел пуск ракет и уничтожил боевой самолет.

Журналисты рассказали, что пока «Бук» сбивает вражеские самолеты, он находится под надежным прикрытием еще одного зенитно-ракетного комплекса. Это «Тор», ракеты которого разгоняются до 750 метров в секунду. Кроме того, данный ЗРК может уничтожить любую цель, включая беспилотники противника, практически мгновенно.