читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Телеканал «Звезда» показал работу зенитно-ракетного комплекса «Бук-М2» по украинскому истребителю МиГ-29. Уточняется, что эпизод произошел под Изюмом Харьковской области.

В сюжете сообщается, что зенитно-ракетный комплекс, скрытый в лесном массиве, мгновенно обнаруживает и берет на сопровождение воздушные цели, которые появляются в поле его зрения на расстоянии в 100 километров. Именно это произошло с МиГ-29 украинских ВВС. Он попал на прицел ЗРК, который произвел пуск ракет и уничтожил боевой самолет.

Журналисты рассказали, что пока «Бук» сбивает вражеские самолеты, он находится под надежным прикрытием еще одного зенитно-ракетного комплекса. Это «Тор», ракеты которого разгоняются до 750 метров в секунду. Кроме того, данный ЗРК может уничтожить любую цель, включая беспилотники противника, практически мгновенно.

Вам может понравиться

В World of Tanks с советского танка убрали букву V

Символы, намекающие на специальную военную операцию на Украине, вычищают из компьютерных игр. Издание Readovka обратило внимание, что в популярном симуляторе танковых сражений, игре World of Tanks, с одного из советских

Голливудские новинки предложили показывать в России без разрешения американских студий

Идею параллельного импорта предложили распространить и на кинопрокатную отрасль. Глава компании “Каропрокат” Алексей Рязанцев заявил, что новинки голливудских студий можно было бы показывать и без разрешения компаний-производителей. Со слов предпринимателя,

RusVesna: ВС РФ нанесли еще один удар по стратегически важному мосту под Одессой

2 мая российские ВС нанесли уже третий ракетный удар по стратегически важному мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Ранее его уже атаковали, но сооружение и движение по нему железнодорожного
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 мая – небольшой снег, до 5 °C | город Мытищи: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 мая – облачно с прояснениями, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 мая – переменная облачность, до 5 °C | Королев: погода, 4 мая – пасмурно, до 16 °C | Подольск: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир: погода, 4 мая – облачно с прояснениями, до 19 °C |