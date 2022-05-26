Страсть украинских военных к самолюбованию погубила целый отряд, возжелавший сделать селфи на фоне подбитого танка Т-72Б3. Выяснилось, что боевая машина использовалась российскими бойцами в качестве приманки, рассказал портал “Военное обозрение”.

Отряд боевиков ВСУ, подбивший танк, не смог не провести «прямую линию перемоги» и выждав несколько минут, в полном составе двинул к боевой машине. Они начали съемку целого репортажа, выражаясь нецензурными словами. Увлекшись трансляцией, националисты даже не заметили, что оказались в ловушке.

Капкан организовали представители экипажа Т-72Б3, которые успешно эвакуировались в ближайший лесной массив, а также штурмовой батальон, подошедший на помощь. В результате интенсивной стрельбы боевики были уничтожены.