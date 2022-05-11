Самолет с георадаром смог обнаружить под антарктическим льдами огромное озеро. Новость о находке появилась в журнале Geology.

Озеро длиной в 50 километров обнаружил экипаж самолета, на котором был установлен георадар с набором гравиметров и магнитометров. Оно получило название Снежный Орел. Ранее ученые уже подозревали о том, что в этом месте может быть озеро и каньон. Причиной этому стала гладкая впадина, которую можно было разглядеть на спутниковых снимков льда.

Один из авторов исследования отметил: «Это озеро, вероятно, хранит записи всей истории Восточно-Антарктического ледяного щита, его зарождения более 34 млн лет назад, а также его роста и эволюции в течение ледниковых циклов с тех пор».

Обнаруженный водоем достигает длины в 50 километров, шириной он – 15 километров. Предварительно грубина озера составляет 200 метров. Ученые отмечают, что на дне могут находиться речные отложения, которые старше ледникового покрова. Это говорит о том, что нижний слой осадка мог образоваться еще до покрытия Антарктиды льдом.