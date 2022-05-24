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В высших учебных заведениях России планируют увеличить количество часов, которые отводятся для преподавания истории. Вне зависимости от специализации студентов – будь то “айтишники” или медики – количество часов для изучения истории России будет составлять не менее 144-х. Вероятно, новые часы для истории возьмут от других дисциплин, предполагает газета “Коммерсантъ”.

Инициативу высказало Министерство науки и высшего образования РФ. Поправки в федеральные образовательные государственные стандарты уже опубликованы, сейчас они проходят стадию общественных обсуждений. Не исключено, что изменения примут уже в ближайшее время.

Кроме увеличения часов на преподавание истории, в планах утверждение единой концепции самого преподавания. Её готово разработать Российское историческое общества – в организации об этом уже заявили. Концепцию собираются представить в течение текущего года.

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