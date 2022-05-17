Для российских пенсионеров подготовили бонусы, которые они смогут получить уже в ближайшее время. Приносить их будут почтальоны, которые доставляют пенсионные выплаты.

Речь идет о различных товарах, которые предлагает для реализации Почта России. Заказать их доставку смогут любые категории пенсионеров. Но предварительно нужно сделать запрос.

Представители Почты России рассказали: «Воспользоваться такой возможностью могут пенсионеры, которым пенсии доставляются почтовыми отделениями на дом. Вместе с традиционной ежемесячной выплатой они могут получить различные товары из ассортимента отделений почты или получить другие услуги у самого почтальона».

Также почтальоны смогут приносить пожилым людям счета на оплату коммунальных услуг. Произвести оплату человек сможет сразу на месте.