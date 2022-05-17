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Львов минувшей ночью подвергся массированному ракетному удару, сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Он опубликовал несколько видеозаписей прилетов ракет, которые точно попали по объектам военной инфраструктуры.

Информацию об ударах подтвердил также мэр Львова Андрей Садовой. Он рассказал, что насчитал не менее 8 взрывов. По неофициальной информации, все они прогремели на территории Яворовского полигона неподалеку от города. Ранее этот объект уже подвергался атакам, когда использовался в качестве базы для наемников «иностранного легиона» ВСУ.

Напомним, что ВС РФ наносит удары высокоточными ракетами исключительно по базам ВСУ и объектам, так или иначе используемым для военных целей. Гражданская инфраструктура и мирные жители при этом не страдают.

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