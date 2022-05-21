ВС РФ нанесли очередной сокрушительный удар по одному из объектов во Львове, который использовался ВСУ для военных целей, сообщает портал Avia.Pro. Также на сайте появилась видеозапись, демонстрирующая полное уничтожение данного объекта.

Тип крылатой ракеты, которая использовалась для атаки, не называется, однако на записи видно, что удар был очень мощным. Обломки разрушенного здания разлетелись по окрестностям в радиусе до 400 метров, а взрывная волна распространилась почти на километр, что указывает на высокую мощность боевого заряда.

Официальной информации по поводу удара по Львову пока нет, однако имеются данные, что уничтоженный объект был занят офицерами Североатлантического альянса и наемниками, которые вступают в ряды «иностранного легиона».